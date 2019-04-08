İran'da güvenlik güçlerine saldırı
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kasrkend ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.08 Nisan 2019 Pazartesi 17:23
Sistan-Beluçistan Valiliğinden yapılan açıklamada, Kasrkend ilçesinde görev başındaki 1 polis memurunun kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.
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