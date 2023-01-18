İran'da gaz tasarrufu ve hava kirliliği düzenlemesi

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu, Firuzkoh ve Demavend şehirleri hariç Tahran eyaletindeki tüm eğitim kurumlarının, çarşamba ve perşembe günleri çevrim içi eğitim yapmasına karar verdi.

Haberde, üniversite öğrencilerinin sınavlarının planlanan zamanda yapılması ya da ertelenmesi kararının ise ilgili eğitim kurumlarına bırakıldığı aktarıldı.

Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu'nun kararında, 2 gün boyunca açık ve kapalı alanlarda spor yapmanın yasaklandığı, akaryakıt ve çabuk bozulabilen ürünleri taşıyan kamyonlar haricindeki diğer ağır tonajlı araçların gece trafiğinin de engelleneceği ifade edildi.

Tahran Hava Kalitesi Kontrol Merkezi de Tahran'da mevcut ortalama hava kalitesinin 150 endeksin üzerinde seyrettiğini, bunun tüm gruplar için sağlıksız koşul anlamına geldiğini belirtti.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

Elborz Valiliğinden yapılan açıklamada da tüm eğitim kademeleri için derslerin çevrim içi yapılacağı, sınavlara ilişkin kararın ise üniversitelerinin sorumluluğunda olduğu belirtilerek, araç trafiğinin kısıtlanmasının yanı sıra hava kirliliğini artıracak tüm inşaat faaliyetlerinin de durdurulacağı kaydedildi.

Pazartesi ve salı günleri, gaz tasarrufu sağlamak amacıyla kurumlar uzaktan çalışırken, okullarda da çevrim içi eğitim uygulanmıştı. Yüz yüze eğitime çarşamba günü dönülmesi beklenirken, bu kez hava kirliliği sebebiyle okulların kapalılık süresi uzatıldı.

Gaz tasarrufu düzenlemesi

Yezd Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Malekzade yaptığı açıklamada, kar yağışı ve yollarda don oluşmasının yanı sıra gaz tüketiminde tasarrufa gitmek için eyaletteki tüm okulların çarşamba günü kapalı olacağını açıkladı.

Eğitimin çevrim içi yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilginin verilmediği açıklamada eyaletteki tüm ofislerin de tasarruf tedbirleri çerçevesinde kapalı olacağı belirtildi.

Öte yandan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ile Gilan eyaletlerinde de gaz tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla perşembe günü tüm kurumların tatil edildiği aktarıldı.

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