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İran'da flaş gelişme! İstifası kabul edilmedi

İran Dşişleri Bakanı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.

26 Şubat 2019 Salı 18:15
İran'da flaş gelişme! İstifası kabul edilmedi

İran Dşişleri Bakanı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:15
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