İran'da flaş gelişme! İstifası kabul edilmedi İran Dşişleri Bakanı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.

İran Dşişleri Bakanı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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