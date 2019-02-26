İran'da flaş gelişme! İstifası kabul edilmedi

İran Dşişleri Bakanı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.
26 Şubat 2019 Salı 18:15
İran Dşişleri Bakanı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.
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