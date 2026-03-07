İran’da Ekonomik Savaş: Borsa Süresiz Kapatıldı!

Ekonomik Güvenlik Kalkanı mı, Büyük Çöküş mü?

İran’ın yarı resmi TASNİM Haber Ajansı’na konuşan Ekonomi Bakanı Ali MEDENİZADE, daha önce savaşın ikinci günü bir haftalığına kapatılan borsanın, belirsiz bir süre daha kapalı kalacağını duyurdu. Bakan MEDENİZADE, bu hamleyle borsadaki yatırımcıların ve halkın birikimlerinin korunmasının hedeflendiğini savundu. Ancak bölgedeki gerilim, finans piyasalarını tam bir çıkmaza sokmuş durumda.

Siyonistlerin Alçak Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İran’ı ve tüm bölgeyi ateşe atan saldırılar zinciri, 28 Şubat’ta ABD ve siyonist rejimin askeri müdahalesiyle başladı. Saldırıların boyutu her geçen gün daha da ağırlaşıyor:

Üst Düzey Kayıplar: Saldırılarda İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Ali HAMANEY’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılarda İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Ali HAMANEY’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bini Aşkın Kayıp: Ülkenin birçok farklı kentini hedef alan saldırılarda, şimdiye kadar binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkenin birçok farklı kentini hedef alan saldırılarda, şimdiye kadar binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgesel Yanıt: İran, bu saldırılara karşılık olarak siyonist mevzilerin yanı sıra ABD üslerine ev sahipliği yapan KATAR, BAE ve BAHREYN’deki belirli hedefleri ateş altına aldı.

Batı’nın İkiyüzlülüğü ve Müzakere Tuzağı

Müzakere masasında barış mesajları verilirken başlatılan bu askeri saldırılar, ABD ve siyonist rejimin diplomasiyi sadece bir oyalama taktiği olarak kullandığını bir kez daha kanıtladı. Ülkede bir yandan yas havası hakimken, diğer yandan ekonomik faaliyetlerin durma noktasına gelmesi halkın omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırıyor.