İran'da döviz piyasasında manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
İran'ın İsfahan kentinde döviz piyasasında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 43 kişinin göz altına alındığı bildiildi.
İran'ın İsfahan kentinde döviz piyasasında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 43 kişinin göz altına alındığı duyuruldu.
İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, döviz piyasasında manipülasyon yaptıkları ileri sürülen bir çeteye operasyon yapıldığı bildirildi.
Operasyonda haksız kazanç elde eden 43 kişinin göz altına alındığı ve elindeki bir miktar dövize de el konulduğu belirtildi.
İran'da döviz kurlarındaki artış sebebi ile dolar geçtiğimiz hafta tarihi rekor kırarak 32 bin tümenin üzerine çıkmıştı.
2018'in Kasım ayında döviz ve altın piyasasında manipülasyona sebep olmakla suçlanan 2 kişi ise idam edilmişti.