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Aktüel İran'da doğalgaz patlaması: 4 ölü
Aktüel

İran'da doğalgaz patlaması: 4 ölü

Ahvaz kentindeki bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:07:34 -
İran'da doğalgaz patlaması: 4 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Durum ve Kaza Yönetimi Başkanı Ferheng Kerebendi, "Ahvaz kentinin Amiri bölgesindeki bir evde doğalgaz patlaması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kerebendi, patlama nedeniyle yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Patlamanın yaşandığı evin yıkıldığı ve çevre binalarda maddi hasara sebebiyet verdiği belirtildi.

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