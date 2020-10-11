İran'da doğalgaz patlaması: 4 ölü
Ahvaz kentindeki bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti
İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Durum ve Kaza Yönetimi Başkanı Ferheng Kerebendi, "Ahvaz kentinin Amiri bölgesindeki bir evde doğalgaz patlaması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Kerebendi, patlama nedeniyle yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Patlamanın yaşandığı evin yıkıldığı ve çevre binalarda maddi hasara sebebiyet verdiği belirtildi.