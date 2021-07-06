İran'da doğal gaz ve petrol boru hattında patlama
İran'ın güneyinde bulunan doğal gaz ve petrol boru hattında öğleden sonra bir patlama meydana geldi.
İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletinde enerji boru hattında meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan'a bağlı Şuş kentinin Feth el-Mubin bölgesindeki doğal gaz ve petrol boru hattında öğleden sonra bir patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada 3 petrol ve doğal gaz uzmanı hayatını kaybetti. Patlama sonucu 4 kişi de ağır yaralandı.