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Dünya İran'da doğal gaz patlaması! Ölüler var
Dünya

İran'da doğal gaz patlaması! Ölüler var

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan şehrinde bir konutta meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 00:35:00 -
İran'da doğal gaz patlaması! Ölüler var

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan şehrinde bir konutta meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bukan Kaymakamı Babahan İskenderi, doğal gaz hattındaki kaçaktan kaynaklandığı düşünülen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

İskenderi, patlamanın meydana geldiği yapının tamamının, yandaki iki yapının ise yüzde 70'inin yıkıldığını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin enkazdan 3 kişinin cansız bedenini çıkardığını aktaran İskenderi, yaralı 3 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

İskenderi, enkaz altındaki 3 kişinin telefonlarına cevap verdiğini ve bu kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Görgü tanıklarının anlattığına göre enkaz altında başkalarının da bulunabileceğini aktaran İskenderi, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Bukan Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Başkanı Resul Marufi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, enkaz altında insanlar olduğuna ilişkin işaretler bulunduğunu dile getirdi.

İlk belirlemelere göre olayın bir doğal gaz patlaması olduğunu kaydeden Marufi, patlamanın kesin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini, gaz şirketinden uzmanların araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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