  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 kişi öldü
Dünya

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 kişi öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinde görevli 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 19:15:00 -
İran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 kişi öldü

Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Halkla İlişkiler Bölümü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetlerinde çalışan askeri personel Ali Kemani ile sivil personel Muhammed Abdus’un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rütbesi belirtilmeyen askeri personel Kemani’nin Merkezi eyaletine bağlı Humeyn ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü kaydedilirken, Simnan eyaletinde yaşamını yitiren sivil personel Abdus’un ise ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.

İran’da son zamanlarda sık sık Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarına yönelik suikastlar düzenleniyor. Tahran yönetimi bu suikastlardan İsrail’i sorumlu tutuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23