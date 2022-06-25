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Dünya İran'da deprem! Ölü ve yaralı sayısı açıklandı
Dünya

İran'da deprem! Ölü ve yaralı sayısı açıklandı

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bir kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:01:00 -
İran'da deprem! Ölü ve yaralı sayısı açıklandı

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Çarek ilçesi olan 5,6 büyüklükteki deprem, yerel saatle 08.07'de kaydedildi.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası Hastanesi Başhekimi Mustafa Nadalinejad, depremin ardından hastaneye sevk edilen 31 yaralıdan bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hastaneye gelenlerin çoğunun depremden kaçarken yaralananlardan oluştuğunu aktaran Nadalinejad, başlıca yaralanmaların ise burkulma ve yüzeysel yaralar şeklinde olduğunu kaydetti.

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