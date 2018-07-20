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İran'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi öldüğü bildirildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:01
İran'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi öldü

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi öldü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, dün, eyaletin merkezi Zahidan kentine bağlı Korin ilçesinde güvenlik güçleriyle kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son haftalarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı gözleniyor. Aynı eyalete bağlı Mircave kentinde 25 Haziran'da çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü bildirilmişti.

Pakistan sınırının sıfır noktasındaki saldırıyı, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlenmişti. 3 Temmuz'da Seravan kırsalında yaşanan çatışmada sınır karakolunda görevli bir üsteğmen hayatını kaybetmişti. İki gün önce aynı bölgede yaşanan çatışmada da bir sınır muhafızı ölmüştü.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:01
  1. iran
  2. silahlı çatışma
  3. Ceyşu'l Adl

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