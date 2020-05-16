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Siyaset

İran’da casuslukla yargılanan Fransız akademisyene 6 yıl hapis cezası

Fransa adına casusluk yapmakla suçlanan Fransa ve İran vatandaşlığı bulunan akademisyen Fariba Adelkhah’ın 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:27:18 -
İran’da casuslukla yargılanan Fransız akademisyene 6 yıl hapis cezası

Fransa adına casusluk yapmakla suçlanan Fransa ve İran vatandaşlığı bulunan akademisyen Fariba Adelkhah’ın 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.


İran basınına konuşan İran-Fransa vatandaşı akademisyen Fariba Adelkhah’ın avukatı Said Dehgan, Adelkhah’ın 6 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi. Adelkhah’ın milli güvenliği tehdit etmek ve casusluktan dolayı yargılandığını söyleyen Dehgan, “Ülke güvenliğini tehdit etme suçundan 5 yıl ve İslam Cumhuriyeti aleyhinde kara propaganda yapma suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı” dedi.


Fransa-İran çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Fariba Adelkhah, Fransa adına casusluk yapmak ve milli güvenliğe tehdit oluşturmak suçlarından dolayı 15 Haziran 2019 tarihinde İran’da tutuklanmıştı.

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