İran'da bir fabrikada patlama: Yaralılar var
İran'da henüz belirlenemeyen nedenle bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği, olayda 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran'ın İsfahan eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği, olayda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şahinşehr ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama yaşandı.
Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı açıklandı.
Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.