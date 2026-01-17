İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 3 bini aştı, on binlerce kişi tutuklu!

İran’da 28 Aralık’ta ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığına tepki olarak fitili ateşlenen gösteriler, ülke genelinde hükümet aleyhtarı bir dalgaya dönüştü. Olayların üzerinden geçen kısa sürede şiddetini artıran protestolara ilişkin en güncel ve korkutan bilanço, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) tarafından paylaşıldı.

ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

HRA’nın yayımladığı verilere göre, bugüne kadar yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a yükseldi. Raporda yer alan çarpıcı detaylara göre ölenlerin:

2 bin 885’i protestocu,

19’u çocuk,

21’i tarafsız sivillerden oluşuyor. Ayrıca çatışmalarda 165 güvenlik gücü personeli ve hükümet destekçisi sivilin de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Örgüt, kesinleşen rakamların haricinde 3 bin 882 ölüm raporunun daha inceleme altında olduğunu bildirdi.

22 BİNİ AŞKIN KİŞİ TUTUKLANDI

Gösteriler sadece can kaybıyla değil, kitlesel tutuklamalarla da sarsılıyor. HRA, gösteriler sırasında 2 bin 55 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıklarken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınıp tutuklananların sayısının 22 bin 123’e ulaştığını aktardı. Bölgedeki gerilim ve belirsizlik sürerken, uluslararası kamuoyu Tahran'dan gelecek açıklamaları takip ediyor.