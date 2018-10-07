THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İran'da başladı, Türkiye'de yayıldı!

Son zamanlarda yarasalar ve mağaralar hedef haline geldi.

07 Ekim 2018 Pazar 12:30
İran'da başladı, Türkiye'de yayıldı!

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Albayrak,  dolandırıcıların, "mağaralarda yarasa kozası veya kesesi bulunduğunu, bunların  içerisindeki sıvının ilaç sanayisinde kullanıldığı ve hatta yaşamı uzattığı" gibi  uydurma iddialarla ilgili videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıklarını  ve son dönemde bu örneklerin arttığını belirtti.

Yarasa kesesi veya kozası adı altında yüksek ücretlerle satılan  malzemelerin yapay olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Son zamanlarda yarasalar ve mağaralar hedef haline geldi. İlk başta  bu dolandırıcılık olayı İran'ın Urmiye şehrinden başladı. Bu daha sonra  Azerbaycan, Cezayir, Irak, Suriye ve şimdi de Türkiye'de görüldü. Bazı kişiler,  tespit ettikleri mağaralara önceden balona benzer yapıları monte ediyorlar. Daha  sonra kandırdıkları insanları buralara getirerek, bunun içerisinde çok önemli bir  sıvının olduğu, sağlığa iyi geldiği ve ilaç olarak kullanıldığını söylüyorlar.  Sosyal medyadan öğrendiğimize göre bunları 100 ile 500 bin lira arasında  fiyatlara satıyorlar. Bu dolandırıcılara yer vermemek lazım. Biraz bilimsel  düşünüp insanlarımızın soyulmasını engellemek lazım."

Albayrak, son günlerde medyada "yarasa yuvası çok para ediyor, yarasa  kozası ve kesesi nedir?" gibi konuların çok yer aldığını, bu durumun  dolandırıcıların işine yaradığını kaydetti.

YARASANIN KOZASI VEYA KESESİ OLMAZ

Türkiye'deki neredeyse tüm mağaraları gezdiğini ve 44 yıldır yarasalarla ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Albayrak, "yarasa kesesi veya  kozası" gibi bir şeyle karşılaşmadığını anlattı.

Yarasanın yuva yapmadığına ve kozasının olmadığına dikkati çeken  Albayrak, "Yarasa doğuran ve memeli bir hayvandır. Yarasaların böceklerle  beslenmesinin dışında farklı bir görevi yoktur. Mağaralara asılan bu yapma  kozaların içerisine cıva gibi maddeleri koyarak insanları kandırıyorlar.  İnsanlara diyorlar ki 'bunun bir olgunlaşma dönemi var. O dönemden sonra bu ilaç  olarak kullanılır.' Pazarlığı yapıp parayı alıyorlar ve bir daha ortadan  kayboluyorlar. İnsanlarımız soyuluyor. Bunu duyan insanlarımız da dağ taş demeden mağara ve yarasa arıyorlar. Koza veya kese bulamadıkları zaman yarasaları  öldürüyorlar. Mağaralara girmek yasak ama herkes mağara arıyor. Bunun önüne  geçilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Albayrak, yarasaların ekosisteme etkisine de işaret ederek,  "Yarasalar, mağaraları, ağaç kovuklarını, çatı katlarını ve bodrum katlarını  sadece barınak olarak seçerler. Türkiye'de 39 yarasa türü var. Bunlardan bir  tanesi meyveyle besleniyor, 38 çeşidi böcekle besleniyor. Yarasaların işi, gücü  böcekle beslenmek. Yarasaların doğal dengedeki önemi bu. Yarasalar ortamdaki  böcek dengesini ayarlar. Aşırı derecede çoğalma kabiliyeti gösteren böceklerin  belirli bir seviyede kalması sağlanır. Böylece bizim de böceklerle mücadelede  fazlaca kimyasal kullanmamız engellenmiş olur. Ayrıca yarasalar, yaşadıkları  bölgelerde birçok salgın hastalığı engeller. Dolayısıyla korunmaları gerekir."  ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:30
  1. Kırıkkale
  2. yarasa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmene soruşturma
    1. M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen..
    2. Deprem profesöründen İzmir açıklaması
    3. "Cemal Kaşıkçı öldürüldü, detaylar..
    4. Cesedi bulunan Suudi vatandaşına otopsi!
    5. Avrasya Tüneli'nde terör denetimi
    6. Fenerbahçe'den Ünal Karaman'a..
    7. KPSS sınavı sona erdi
    8. ABD ve Kuzey Kore arasında kritik..
    9. Yönetmen ve oyuncu Renklidere hayatını..
    10. Yer: Gümüşhane! 300 yıllık tarihi..
    11. Türk mimardan büyük başarı!..
    12. Bin Selman: Rusya ve Çin birkaç yıla..
    13. İlaç yazdırmaya gitti, hayatının..
    14. Bakırköy'de bulunan ceset, Cemal..
    15. Japonya'yı tayfunun ardından aşırı..
    16. Endonezya depreminde ölü sayısı 1763'e..
    17. Adana’da ilaç yazdırmaya gitti,..
    18. Ortaylı: Danışmanlık maaşı almıyorum
    19. Batman'da feci kaza, yaralananlar var
    20. Çorum'da otomobilin çarptığı eşek..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar