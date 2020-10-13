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Dünya İran'da Azerbaycan'a ait drone düştü
Dünya

İran'da Azerbaycan'a ait drone düştü

İran'ın kuzeyindeki Parsabad kentinde Azerbaycan ordusuna ait drone düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:06:00 -
İran'da Azerbaycan'a ait drone düştü

İran'ın kuzeyindeki Azerbaycan sınır hattında Azerbaycan ordu güçlerine ait Harop kamikaze dorone'un düşürüldüğü ifade edildi.

Bölge kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde, Azerbaycan ordusuna ait İsrail yapımı bir Harop kamikaze drone, İran hava savunma sistemlerince düşürüldü.

Drone'un, Erdebil ilinin Parsabad kasabasına bağlı Ozan Tepe Ulya köyünde tarım arazilerine düştüğü belirtildi.

Harop drone'u, Azerbaycan ordusunca bölgede gözlem amacıyla ve Ermeni hedeflerine yönelik kamikaze saldırılarında sıklıkla kullanılıyor.

Kaynak: Mepa News

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israil-iran?

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