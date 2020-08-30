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Aktüel İran'da Aşura etkinlikleri Kovid-19 tedbirleri gölgesinde düzenlendi
Aktüel

İran'da Aşura etkinlikleri Kovid-19 tedbirleri gölgesinde düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:54:19 -
İran'da Aşura etkinlikleri Kovid-19 tedbirleri gölgesinde düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Başkent Tahran'da Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da katledilmelerinin 1381. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Aşura töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde düzenlendi.

İran medyasına göre, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10'uncu gününde şehid edilen Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak için İran'ın çeşitli kentlerinde eş zamanlı anma törenleri gerçekleştirildi.

Tahran'daki törenlerin en büyüklerinden biri, kentin güneyindeki Şehrirey ilçesinde düzenlendi.

Tören Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanda ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilirken alanı, "Ya Hüseyin" feryatları ile mersiyeler (ilahiler) okuyarak, ellerini göğsüne (sine zeni) ve sırtlarına zincir vuran binlerce kişi doldurdu.

Muharrem törenleri Hz. Hüseyin'in Kerbela'da kıldığı son namaz olarak bilinen öğle namazının kılınmasıyla sona erdi.

Ülkede Muharrem ayı yaklaşırken Aşura etkinliklerinin düzenlenme konusu Kovid-19 salgını nedeniyle tartışmalara neden olmuş, muhafazakarlar, her şeye rağmen söz konusu etkinliklerin yapılması konusunda ısrar ederken, Sağlık Bakanlığı, etkinliklerin açık veya çatısı yüksek alan ve binalarda yapılması gibi bir dizi uyulması gerekli tedbirin alınması gerektiğini duyurmuştu.

- Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakıası şeklinde geçen olay ilk Emevi sultanı Muaviye bin Ebu Süfyan'ın yerine oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesi üzerine Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin bin Ali, bu karara İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle karşı çıktı.

10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61), bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde, Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı ile Emevi halifesi Yezid'in ordusu arasında cereyan eden çarpışma sonrası Hz. Hüseyin ve arkadaşları katledildi. Yezid ordusuna esir düşen Hz. Hüseyin'in kız kardeşi Hz. Zeyneb ise Emevilerin başkenti Şam'a götürülerek zorunlu ikamete tabi tutuldu.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene tüm Müslümanlar tarafından Aşura Günü'nde anılıyor. Şiiler anma etkinliklerini yas, ağıt ve mersiyelerle yaparken, Sünniler arasında ise Kerbela şehitleri için Kur'an ve mevlit okuma etkinlikleri düzenleniyor.

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