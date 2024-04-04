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Dünya İran'da askeri tesis ve iki karakola eş zamanlı saldırı
Dünya

İran'da askeri tesis ve iki karakola eş zamanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-04 01:34:00 -
İran'da askeri tesis ve iki karakola eş zamanlı saldırı

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı silahlı saldırılar gerçekleştirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Birkaç dakika önce Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak." dedi.

​​​​​​​Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

 
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