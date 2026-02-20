İran’da askeri eğitim uçağı düştü

İran’ın Hamedan eyaletinde orduya ait bir eğitim uçağı, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaparak düştü. Jamaran haber sitesinin Şehid Nuje Üssü Halkla İlişkiler birimine dayandırdığı açıklamaya göre, kaza İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçuşu sırasında gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine hızlıca arama kurtarma ve teknik ekipler sevk edildi.

PİLOTLARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Üs yetkilileri tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, uçağın düşmesi sonucu pilotlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer pilotun ise kazadan kurtulmayı başardığı aktarıldı. Kazanın teknik bir arıza mı yoksa hava muhalefeti kaynaklı mı olduğu henüz netleşmezken, askeri yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.