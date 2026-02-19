İstanbul'da ilk iftarı öncesi yoğun trafik

Mesaisini tamamlayan İstanbulların ramazanın ilk iftarına yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde her iki yönde de yoğunluk gözleniyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.