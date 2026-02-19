  • İSTANBUL
İstanbul'da ilk iftarı öncesi yoğun trafik
AA Giriş Tarihi:

İstanbul'da ilk iftarı öncesi yoğun trafik

CHP'li beceriksiz yönetimin idaresindeki mega kent

#1
Foto - İstanbul'da ilk iftarı öncesi yoğun trafik

Mesaisini tamamlayan İstanbulların ramazanın ilk iftarına yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde her iki yönde de yoğunluk gözleniyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.

#2
Foto - İstanbul'da ilk iftarı öncesi yoğun trafik

Kara yolunun Mecidiyeköy, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Seyrantepe'den, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

#3
Foto - İstanbul'da ilk iftarı öncesi yoğun trafik

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

#4
Foto - İstanbul'da ilk iftarı öncesi yoğun trafik

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik yoğunluğu yer yer çift yönlü etkili oluyor. TEM Otoyolu’nda Kurtköy Kavşağı’nda başlayan yoğunluk, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor. Şile Otoyolu'nda Çekmeköy-Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor. Öte yandan, aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

