İran'da alıkonulan Sünni Türkmen din adamından 1.5 senedir haber yok!
İran rejiminin ülkenin doğu bölgelerinde yaşayan Sünni halklara yönelik baskıları sürüyor.
İran'ın kuzeydoğusundaki Sünni Türkmen bölgelerinde rejimin baskı politikaları devam ediyor.
Bu yıl iki Sünni Türkmen din adamının öldürülmesiyle gündeme gelen bölgede, birçok Sünni din adamının da alıkonulduğu biliniyor.
Son olarak gündeme gelen Sünni Türkmen din adamı ise Mevlevi Muhammed Hasan Pehlivan oldu.
Geçmişte İran rejiminin baskılarına maruz kalan, istihbarat tarafından tehdit edilen Pehlivan yaklaşık 1.5 yıldır kayıp.
6 çocuk babası olan Mevlevi Pehlivan, bölgedeki medreselerden mezun olmasının ardından, Türkmenlerin yaşadığı Razavi Horasan eyaletinin Türbet Cam şehrinde bulunan Faruki Camii'nde imamlık yapmaya başladı.
Halkın teveccühünü kazanan Mevlevi Pehlivan bölgede Sünni inancı yaymaya yönelik faaliyetleri sebebiyle 2009-2011 yılları arasında hapsedildi. Hapisten çıkmasının ardından imamlık yapması yasaklanan Mevlevi Pehlivan, Tebliğ Cemaati ile bağlantı kurmuş ve davet çalışmalarına devam etmişti.
Mevlevi Pehlivan, 2021 yılının Ocak ayı sonunda kaybolurken kendisinden bir daha haber alınamadı.
Pehlivan'ın İran rejimi güçlerince alıkonularak zorla ortadan kaybedildiği ifade ediliyor. Sünni din adamının rejimin cezaevlerinde tutuluyor olabileceği veya öldürüldüğü düşünülüyor.