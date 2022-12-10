İran'da akıl almaz olay! Bir bu eksikti! Ortalık ayağa kalkacak
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde, sünni din adamı Molavi Abdolhamid Rigi'nin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürüldüğü öne sürüldü.
İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haş kentindeki İmam Hüseyin Camii'nin İmamı Molavi Abdolhamid Rigi dün kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sistan-Beluçistan Merkez Savcısı Mehdi Şemsabadi, Abdolhamid Rigi'nin dün camide bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırıldığını aktardı.
Sünni din adamının kaçırıldığının duyulması üzerine savcılığın talimatıyla güvenlik güçlerinin kendisinin bulunması için görevlendirildiğini belirten Şemsabadi, "Molavi Abdolhamid Rigi'in cesedi bugün Haş kentinin yan yollarından birinde vücuduna 3 kurşun sıkılmış halde bulundu" dedi.
İranlı savcı, olayla ilgili özel soruşturma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.