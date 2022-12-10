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Dünya İran'da akıl almaz olay! Bir bu eksikti! Ortalık ayağa kalkacak
Dünya

İran'da akıl almaz olay! Bir bu eksikti! Ortalık ayağa kalkacak

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde, sünni din adamı Molavi Abdolhamid Rigi'nin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürüldüğü öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 10:56:00 -
İran'da akıl almaz olay! Bir bu eksikti! Ortalık ayağa kalkacak

İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haş kentindeki İmam Hüseyin Camii'nin İmamı Molavi Abdolhamid Rigi dün kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sistan-Beluçistan Merkez Savcısı Mehdi Şemsabadi, Abdolhamid Rigi'nin dün camide bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırıldığını aktardı.

Sünni din adamının kaçırıldığının duyulması üzerine savcılığın talimatıyla güvenlik güçlerinin kendisinin bulunması için görevlendirildiğini belirten Şemsabadi, "Molavi Abdolhamid Rigi'in cesedi bugün Haş kentinin yan yollarından birinde vücuduna 3 kurşun sıkılmış halde bulundu" dedi.

İranlı savcı, olayla ilgili özel soruşturma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

 

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

BUNU YAPANLAR ACEMLER DEĞİL,, BUNU YAPANLAR ((( CİA VE MOSSAD ))) İYİ YAPMIŞLAR O OLSUN ,,, ACEM SENİN NE İŞİN VAR,,IRAK,TA,, SURYEDE,,YEMENDE,,LÜBNANDA ,,, AFRİKADA,,, HATTA AVRUPADA BİLE TERÖR ESTİRDİLER ARNAVUTA,,

ALLAH RAHMETETSİN TÜM EHLİ İMAN İSLAMIN RUHLARINA ELFATİHA

FİTNE UYKUDADIR UYANDIRANA ALLAH LANETETSİN
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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