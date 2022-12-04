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Dünya İran’da ahlak polisi kaldırıldı
Dünya

İran’da ahlak polisi kaldırıldı

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını açıkladı. İranlı yetkililerden, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 14:00:00 - 2022-12-04 14:01:10
İran’da ahlak polisi kaldırıldı

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını duyuran Muntazeri, bir gazetecinin, “Neden ahlak polisliği kaldırıldı” sorusuna ise, "Ahlak polisliğinin yargı erki ile bir bağı ve ilişkisi yok. Ahlak polisliği geçmişte nerede ve kimler tarafından kurulduysa öyle kaldırıldı. Elbette, yargı erki olarak toplumdaki ahlaki sorunlar hakkında görüşümüzü sunacağız" şeklinde cevap verdi.

Muntazeri’nin, İrşad devriyelerinin kaldırıldığını söylemesine ilişkin İran’ın ilgili makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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