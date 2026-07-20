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Dünya İran'da 'ABD' tehdidi: İşbirliği yapanlar sorun yaşayacak
Dünya

İran'da 'ABD' tehdidi: İşbirliği yapanlar sorun yaşayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İran'da 'ABD' tehdidi: İşbirliği yapanlar sorun yaşayacak

İran'dan yapılan açıklamada "ABD'yle işbirliği yapan ülkelerin gemileri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etti.

Fars Haber Ajansına göre Ekreminiya, İran'a karşı saldırılara destek veren bazı Körfez ülkelerini eleştirdi.

 

Bazı Körfez ülkelerinin yıllardır ürün ve petrol ticaretiyle Hürmüz Boğazı'ndan ekonomik fayda sağladığını ancak bugün ABD ile İran'a yönelik saldırılarda işbirliği yaptığını öne süren Ekreminiya, bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

İranlı Sözcü, "ABD'nin saldırgan ve yasa dışı eylemlerine destek veren ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacaktır. İran halkına karşı kullanılacak askeri teçhizatın bu boğazdan geçirilmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.

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