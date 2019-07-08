İran'da 5,7 şiddetinde korkutan deprem İran'ın güneybatısında Huzistan eyaletine bağlı Mescidi Süleyman kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Mescidi Süleyman kenti olan 5,7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.30'da kaydedildi. Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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