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Aktüel

İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:45:22 -
İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’ne bağlı Dogonbedan şehrinde yerel saatle 13.41’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki bazı evlerde ağır maddi hasarın olduğu öğrenildi.

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