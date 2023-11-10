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Dünya İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!
Dünya

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 20:32:00 -
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü İlam eyaletine bağlı Abdanan ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.06'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

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