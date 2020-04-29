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Spor

İran’da 4 kulüpten iptal talebi

Korona virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İran’da 4 futbol kulübü, federasyona başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesini istedi.

2020-04-29 11:19:25 -
İran’da 4 kulüpten iptal talebi

Korona virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İran’da 4 futbol kulübü, federasyona başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesini istedi. 4 kulüp lige devam etmek istemediğini bildirdi.


Korona virüs nedeniyle maçların oynanmadığı İran’da 4 futbol kulübü federasyona başvuruda bulunarak maçların oynanmamasını talep etti. Traktör, Sazi, Gol Gohar ve Nassaji takımları, İran Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunarak liglerin iptal edilmesi talebinde bulunup, kalan maçlarda sahaya çıkmak istemediklerini bildirdi. Bazı takımlar ise kalan 10 maçı oynamak istiyor. Federasyon önümüzdeki günlerde İran Ligi’nin devam edip etmeyeceğiyle ilgili karar verecek.

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