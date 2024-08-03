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Gündem İran’da 20’den fazla üst düzey subay tutuklandı! İsrail işbirlikçilerini korku saldı
Gündem

İran’da 20’den fazla üst düzey subay tutuklandı! İsrail işbirlikçilerini korku saldı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 10:06:00 -
İran’da 20’den fazla üst düzey subay tutuklandı! İsrail işbirlikçilerini korku saldı

Tahran'da misafirleri İsmail Haniye'yi koruyamayarak İsrail saldırısında ölmesine neden olan İran yönetiminde, bu skandalı unutturmak için başlatılan iç soruşturmada 20 kişi tutuklandı. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor...

Katil İsrail, Gazze'de 40 bin sivili katlederken son dönemde de Hamas'ın siyasi temsilcilerini hedef alıyor.

Gazze'de ateşkes için görüşmeleri yürüten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hedef alındı.

Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yenin törenine katıldığı sırada hain bir suikast ile katledildi.

Dünya, İran'daki bu hain saldırıyı konuşuyor.
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Kendi cumhurbaşkanının yemin töreninde misafir bir liderin öldürülmesiyle büyük bir skandala imza atan İran, ihmalleri ve İsrail'le iş birliği yapabilecek ajanların devlet yönetimine girme ihtimalleri açısından gündemde.

İRAN'DA İÇ OPERASYON: 20 TUTUKLAMA

Bu kapsamda İran, bu skandalı unutturmak için İsrail'e tehditler yağdırırken içerde de operasyona başladı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İran'da üst düzey subayların da aralarında bulunduğu 20'den fazla kişi tutuklandı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre soruşturma daha da derinleştirilecek.

İRAN'DA İSRAİL İŞBİRLİKÇİLERİ

Diğer yandan, Batı kaynaklarına konuşan istihbarat yetkilileri, Haniye suikastinin, kalacağı odaya aylar önce yerleştirilen sofistike bir patlayıcı ile gerçekleştirildiğine işaret etmişti.

İran makamları ise, saldırının ilk gününde tüm kamuoyunun kabul ettiği, komşu bir ülkeden ateşlenen füze ile suikastin gerçekleştirildiği iddiasında ısrarcı.

Haniye'nin yerleştirilen bomba ile öldürüldüğü senaryoda ise İran içindeki İsrail işbirlikçilerine işaret ediliyor.

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