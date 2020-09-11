İran'da 2 milyon 800 bin kişi uyuşturucu kullanıyor

ANKARA (AA) - İran Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Nasır Aslani, 83 milyon kişinin yaşadığı ülkede resmi olarak 2 milyon 800 bin kişinin uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Aslani İran'da uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aslani, resmi istatistiklere göre, ülkede 2 milyon 800 bin kişinin uyuşturucu madde kullandığını belirterek henüz tespit edilemeyen 1 milyon 400 binden fazla kişinin de uyuşturucu kullanıcısı olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu.

Açıklanan verilere göre, nüfusun en az yüzde 3,4'ünün uyuşturucu kullanıcısı olduğu ülkede 64 bin kişinin de ileri derecede uyuşturucu bağımlısı bulunduğunu kaydeden Aslani, bu kişilerin tedavi görmeyi reddettiğini belirtti.

Uyuşturucu madde kullanımının topluma verdiği sosyal zararlara ek olarak adli vakalara da sebep olduğuna değinen Aslani, uyuşturucu ile mücadelenin ülkenin asli önceliklerinden olduğunu dile getirdi.

Aslani, uyuşturucu kullanımının yüksek olmasında, İran'ın dünyada önde gelen uyuşturucu üretim merkezlerinden olan Afganistan ile komşu olmasının da etkili olduğunu belirtti.

Afganistan'da üretilen uyuşturucunun İran üzerinden dünya piyasasına ulaştığını vurgulayan Aslani, "Bu durum ülkenin gençlerini zehirliyor. Bağımlılık, birçok suçun ve toplumsal zararların sebebidir." dedi.

Afganistan'da üretilen uyuşturucu özellikle İran'ın Sistan-Beluçistan sınırından ülkeye sokuluyor.

İran'ın Afganistan sınırında yaptığı operasyonlarda sık sık yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor.



