  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da 2 milyon 800 bin kişi uyuşturucu kullanıyor
Aktüel

İran'da 2 milyon 800 bin kişi uyuşturucu kullanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:19:38 -
İran'da 2 milyon 800 bin kişi uyuşturucu kullanıyor

ANKARA (AA) - İran Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Nasır Aslani, 83 milyon kişinin yaşadığı ülkede resmi olarak 2 milyon 800 bin kişinin uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Aslani İran'da uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aslani, resmi istatistiklere göre, ülkede 2 milyon 800 bin kişinin uyuşturucu madde kullandığını belirterek henüz tespit edilemeyen 1 milyon 400 binden fazla kişinin de uyuşturucu kullanıcısı olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu.

Açıklanan verilere göre, nüfusun en az yüzde 3,4'ünün uyuşturucu kullanıcısı olduğu ülkede 64 bin kişinin de ileri derecede uyuşturucu bağımlısı bulunduğunu kaydeden Aslani, bu kişilerin tedavi görmeyi reddettiğini belirtti.

Uyuşturucu madde kullanımının topluma verdiği sosyal zararlara ek olarak adli vakalara da sebep olduğuna değinen Aslani, uyuşturucu ile mücadelenin ülkenin asli önceliklerinden olduğunu dile getirdi.

Aslani, uyuşturucu kullanımının yüksek olmasında, İran'ın dünyada önde gelen uyuşturucu üretim merkezlerinden olan Afganistan ile komşu olmasının da etkili olduğunu belirtti.

Afganistan'da üretilen uyuşturucunun İran üzerinden dünya piyasasına ulaştığını vurgulayan Aslani, "Bu durum ülkenin gençlerini zehirliyor. Bağımlılık, birçok suçun ve toplumsal zararların sebebidir." dedi.

Afganistan'da üretilen uyuşturucu özellikle İran'ın Sistan-Beluçistan sınırından ülkeye sokuluyor.

İran'ın Afganistan sınırında yaptığı operasyonlarda sık sık yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp ..
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı