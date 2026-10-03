İran'da 10 yıl hapis cezası alan Serkan Eren'in eşi Ankara'dan yardım istedi

Stuttgart merkezli yardım kuruluşu STELP'in kurucusu ve genel müdürü Serkan Eren (42), İran mahkemesi tarafından 'Hasım olarak nitelendirilen bir ülkeyle bağlantı kurmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eren'in İtalyan eşi Giulia Cardascia (32), eşinin serbest bırakılması için Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı ve Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Eren, İsrail'in saldırılarından etkilenen sivillere destekte bulunmak için 23 Haziran 2025'te İran'a gitmişti. Kurduğu iş birlikleriyle özellikle kadın ve çocuklara yönelik insani yardım çalışmaları yürüten Eren, 28 Haziran 2025'te ülkeden ayrılmak isterken polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı ve tutuklu yargılandı.

Cardascia: Bu durum bizim açımızdan şoke edici oldu

Stuttgart'ta restoran işleten Cardascia, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerinin ardından açıklama yaptı. Eşinin tutukluluğu ve aldığı ceza nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını belirten Cardascia, Eren'in 3 kıta 24 ülkede yardım faaliyetinde bulunduğunu, bu nedenle 2023'te Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın kendisine liyakat nişanı verdiğini anlattı.

Cardascia, süreci şu sözlerle aktardı: "2025 yılının Haziran ayında eşim Serkan Eren, İran'da yaşanan savaşın ardından özellikle kadınlara ve çocuklara yardım etmek amacıyla insani yardım çalışmaları kapsamında İran'a gitti. 28 Haziran 2025'te İran'dan yurt dışına çıkmak isterken polis tarafından tutuklandı. O dönemden beri İran'da tutuklu bulunuyor. 2 hafta önce korkunç bir haber aldık. Eşime 10 yıl hapis cezası verildi. İran açısından hasım görünen bir ülkeyle irtibata geçtiği iddiasıyla suçlanıyor. Bu durum bizim açımızdan şoke edici oldu."

Cardascia'ya göre Eren, 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'de konteyner kent ve kreş kurdu

Cardascia, eşinin 6 Şubat tarihli depremlerden sonra Türkiye'de de yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, konteyner kent ve kreş kurduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne desteklerinden ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diyen Cardascia, talebini şöyle dile getirdi: "Eşimin güvenli bir şekilde serbest kalması için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden ve yetkililerinden yardımlarını esirgememelerini rica ediyorum. Eşim, bütün insanlara yardım etmek amacıyla faaliyetlerde bulunan bir insan. Dünyanın her yerinde insani yardım çalışmaları yürüttü. Ancak şu anda kendisi zor durumda ve bu durumdan çıkabilmesi için gerekenlerin yapılmasını istiyoruz."

Eşini "Empati duyan, başkalarının acısını paylaşan, onlara yardım eden ve kendisini en son düşünen biri" sözleriyle anlatan Cardascia, "Bu nedenle hem kendisine hem de bize yardım edilmesini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden özellikle bu konuda destek bekliyoruz. Tekrar evimize, yuvamıza dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eren'in geçmiş yıllarda geçirdiği trafik kazasının ardından kalp rahatsızlığı yaşadığını belirten Cardascia, eşinin düzenli sağlık kontrollerinden geçmesi ve doktor gözetiminde bulunması gerektiğini söyledi. Cardascia, İran'daki tutukluluk koşullarında eşinin sağlık durumuna ilişkin endişe duyduğunu dile getirdi.