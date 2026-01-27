'İran'a yönelik bir saldırı bölgeyi ateşe verir'

Trump, İran'a yönelik askeri müdahaleden geri adım atmış gibi görünüyor olsa da bunun masada bir seçenek olarak kalmasında ısrarcı.

İran'a bağlı Lübnan Hizbullahı'nın lideri Naim Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik herhangi bir saldırının bölgeyi "ateşe vereceği" uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD savaş gemilerinin Körfez'e doğru ilerlediğini ve Washington'un protestoculara yönelik kanlı baskının ardından İran'ı yakından izlediğini söyledi.

Trump, İran'a yönelik askeri müdahaleden geri adım atmış gibi görünüyor olsa da bunun masada bir seçenek olarak kalmasında ısrarcı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İran'la dayanışma mitinginde destekçilerine televizyon ekranından yaptığı konuşmada “Aramızda ayrım gözetmeyen bir saldırganlıkla karşı karşıyayız... her türlü potansiyel saldırganlığın hedefindeyiz ve kendimizi savunmaya kararlıyız” dedi.

Kasım, “Bu defa İran'a açılacak bir savaş bölgeyi ateşe sürükleyecektir” uyarısında bulundu.

İran Hizbullah'ın en büyük destekçisi konumunda. 1980'lerde kurulduğundan bu yana Hizbullah'a yoğun finansman ve silah desteği sağlıyor.

Naim Kasım son iki ay içinde Hizbullah'ın arabulucular vasıtasıyla ABD ve İsrail'in İran'la savaşa girmesi halinde kendilerinin sürece dahil olup olmayacağına dair “açık ve net bir soru” aldılarını söyledi.

Kasım, "Bizden müdahil olmayacağımıza dair bir taahhüt istiyorlar" dedi.

İsrail ve Hizbullah arasında bir yılı aşkın bir süre devam eden ve Kasım 2024'te yapılan ateşkesle büyük ölçüde sona eren çatışmalar örgütü ciddi ölçüde zayıflattı ve Lübnan hükümeti yavaş da olsa ABD'nin baskısıyla birlikte ülkenin güneyinden başlayarak grubu silahsızlandırma planını uygulamaya başladı.

Kasım ayrıca Hamaney'e yönelik herhangi bir suikast girişimine karşı da uyarıda bulundu.

Trump geçtiğimiz hafta Tahran'ın ABD liderine suikast düzenlemeyi başarması halinde İran'ın “yeryüzünden silineceği” uyarısını yinelerken, Tahran ve Washington her iki ülkenin liderlerine suikast düzenlenmesi halinde karşılıklı olarak "geniş ölçekli savaş" tehdidinde bulundu.

Hamaney'in öldürülmesinin “bölgede ve dünyada istikrara yönelik bir suikast” olacağını ifade eden Naim Kasım, Hizbullah'ın böyle bir durumda saldırıyı kendilerine yapılmış gibi kabul edeceğini belirtti.

Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedefleri düzenli olarak vurmaya devam ediyor ve Güney Lübnan'daki beş stratejik noktada askeri varlığını sürdürüyor.

Kaynak: Mepa News

