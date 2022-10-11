İran'a yaptırım çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'daki protestoların şiddetle bastırılmasından sorumlu olanlara karşı harekete geçilmesi ve bu kişilere bir an önce yaptırım uygulanmaya başlanması çağrısında bulundu.

Baerbock, ülkesinin bu kişilerle ilgili Avrupa Birliği'nden mal varlıklarını dondurmasını ve AB’ye giriş yasağı getirilmesini isteyeceğini dile getirdi.

Alman Bakan, "sokakta kadınları ve kızları dövenleri" "tarihin yanlış tarafında duranlar" olarak tanımladı.

“Bild am Sonntag” gazetesine konuşan Baerbock, "özgür yaşamaktan başka bir şey istemeyen insanları ölüme mahkum edenleri" eleştirerek, İranlılara seslendi. Baerbock, "Yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

AB 17 Ekim'de İran'a yaptırımları görüşecek

Reuters haber ajansına göre AB dışişleri bakanlarının 17 Ekim'de İran’a yaptırımlar konusunda karar vermeleri bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak geçen hafta yaptığı Reuers’a yaptığı açıklamada Almanya, Fransa, Danimarka, İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin İran'a yönelik yeni AB yaptırımları için 16 öneri sunduğunu söyledi.

Yaptırımları öneren ülkeler, AB dışişleri bakanlarının 17 Ekim'de yapacakları toplantıda bu konuda karar vermelerini ve birlik üyelerinden tam destek bekliyor.

Kaynak: Amerika'nın Sesi