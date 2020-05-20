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Dünya

İran'a şart koşan ABD'den açık tehdit: Vururuz!

İran’a yönelik bildiri yayınlayan ABD donanması, İran donanmasının Amerikan savaş gemilerine 100 metreden fazla yaklaşırsa vurulacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:30:00 -
İran'a şart koşan ABD'den açık tehdit: Vururuz!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanması dün yayınladığı bildiride güvenliği artırma, belirsizliği en aza indirme ve yanlış hesaplamaları azaltma gerekçesiyle yayınladığı uyarıda, İran donanmasının Amerikan savaş gemilerine 100 metreden fazla yaklaşırsa vurulacağını belirtti. İran, donanmasının Basra Körfezi’ndeki faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Bildirisi sonrası “Faaliyetler devam edecek" açıklaması

ABD donanması, İran’a yönelik dün yayınladığı bildiride güvenliği artırma, belirsizliği en aza indirme ve yanlış hesaplamaları azaltma gerekçesiyle, İran gemilerinin ABD savaş gemilerine en az 100 metre uzaklıkta olmalarını söyleyen bir uyarı yayınladı. Söz konusu tehdit gibi uyarının ardından İranlı yetkililer, donanmanın Basra Körfezi’ndeki görevlerinin ve faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

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