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Dünya İran'a olay tehdit! 'Savaş gemisini yeniden bölgede tutma kararı aldılar'
Dünya

İran'a olay tehdit! 'Savaş gemisini yeniden bölgede tutma kararı aldılar'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın olası saldırı ihtimalini göz önünde bulunarak "USS Nimitz" uçak gemisinin bölgede kalmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:13:00 -
İran'a olay tehdit! 'Savaş gemisini yeniden bölgede tutma kararı aldılar'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgeden çekeceğini açıkladığı "USS Nimitz" uçak gemisinin, Orta Doğu'da kalmasına karar verdi.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, yazılı bir açıklama ile uçak gemisinin kendi görev yerinde kalmasına karar verdiklerini duyurdu.

Miller, açıklamasında, "İran liderlerinin Başkan Donald Trump'a ve diğer ABD'li yetkililere yönelik tehditlerinden dolayı USS Nimitz'in rutin görev yeri değişikliğini durdurma talimatı verdim. USS Nimitz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde operasyon bölgesinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

31 Aralık'ta Pentagon'dan yapılan açıklamada, İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgede bulunan "USS Nimitz" uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verildiği bildirilmişti.

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki ölüm yıl dönümünde İran'ın bölgedeki kuvvetlerine saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyordu.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'na inişinden sonra Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmüştü. İran, buna karşılık ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak askeri üslerine füzelerle saldırı düzenlemişti.

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