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Dünya İran'a çağrı yaptılar: Derhal açıklayın
Dünya

İran'a çağrı yaptılar: Derhal açıklayın

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'da bulunan uranyum parçacıkları ile ilgili, "İran'da Ajansa bildirilmeyen bir yerde izotopik olarak değiştirilmiş parçacıklar da dahil olmak üzere antropojenik kökenli birden fazla uranyum parçacığının varlığı, bu ülke tarafından tam olarak ve derhal açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:47:00 -
İran'a çağrı yaptılar: Derhal açıklayın

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında konuşan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, kurumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yürüttüğü faaliyetler ve çeşitli ülkelerin nükleer programlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı doğrultusunda Ajansın, İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı rapordan bilgi paylaştı.

İran ve Ajans arasında geçtiğimiz ağustosta varılan anlaşmayı anımsatan Grossi, İran'ın daha önce giriş izni vermediği fakat anlaşmanın ardından bu sorunun çözülmesiyle müfettişlerin bahse konu iki noktada incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Grossi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak isimlendirilen nükleer anlaşmanın beraberinde güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında UAEA'nın, İran'da kayıt dışı nükleer malzeme ve faaliyetlerin bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

"Tam olarak ve derhal açıklanmalı"

Ajansın daha önce de İran'dan antropojenik uranyum parçacıklarına ilişkin tatmin edici açıklama talebinde bulunduğunu vurgulayan Grossi, şunları kaydetti:

"İran'da Ajansa bildirilmeyen bir yerde izotopik olarak değiştirilmiş parçacıklar da dahil olmak üzere antropojenik kökenli birden fazla uranyum parçacığının varlığı, bu ülke tarafından tam olarak ve derhal açıklanmalıdır. Bu İran'da uygulanan güvence denetimine yönelik beyanların doğruluğu ve tamlığı hakkında oluşabilecek endişelerin giderilmesi için gereklidir."

Kuzey Kore

Grossi, Yönetim Kurulunda geçtiğimiz eylülde paylaştığı rapordan beri Kuzey Kore’de bazı nükleer tesislerde faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerinin ciddi endişe oluşturmaya devam ettiğini belirten Grossi, bu durumu, ilgili BMGK kararlarının açık bir ihlali ve çok üzücü gelişme olarak değerlendirdi.

Grossi, Kuzey Kore'ye iş birliği çağrısını tekrarlayarak, Ajansın bu ülkenin nükleer programını doğrulama ve denetlemeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.

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