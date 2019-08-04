İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama
İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Tangestan kentinde, orduya ait bir savaş uçağının düştüğü bilgisi geldi. Olayınİran Devrim Muhafızları'nın kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el koymasının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.04 Ağustos 2019 Pazar 13:05
İran'da yayın yapan Mehr ajansı, Güney İran'da yer alan Buşehr eyaletine bağlı Tangestan kentinde, orduya ait bir savaş uçağının düştüğü duyurdu.
Pilotlar kurtuldu
Ajansa konuşan Tangestan Valisi Abdolhossein Rafiipour, uçakta yer alan pilotların kurtulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.
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