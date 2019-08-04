İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Tangestan kentinde, orduya ait bir savaş uçağının düştüğü bilgisi geldi. Olayınİran Devrim Muhafızları'nın kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el koymasının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

İran'da yayın yapan Mehr ajansı, Güney İran'da yer alan Buşehr eyaletine bağlı Tangestan kentinde, orduya ait bir savaş uçağının düştüğü duyurdu. Pilotlar kurtuldu Ajansa konuşan Tangestan Valisi Abdolhossein Rafiipour, uçakta yer alan pilotların kurtulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.