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İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini aşacağını duyurdu

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, “Dünya medyası ve kamuoyu Amerika’nın davranışlarından ve nükleer anlaşmadaki durumdan endişe duymaktadır.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:15
İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini aşacağını duyurdu

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, “Dünya medyası ve kamuoyu Amerika’nın davranışlarından ve nükleer anlaşmadaki durumdan endişe duymaktadır. Bugünden itibaren 3.67 uranyum seviyesinin üzerine çıkılmasına başlanacaktır” dedi.


İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, hükümet sözcüsü Ali Rabii ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ortak basın toplantısında nükleer anlaşmadaki taahhütlerin yerine getirilmemesinden dolayı Avrupa’ya verdikleri 60 günlük sürenin sona erdiğini açıkladılar. Toplantıda sürenin bitmesinin ardından İran’ın bu çerçevedeki yeni kararları açıklandı.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi yaptığı konuşmada, “Bugün ilk adım olan 60 günlük sürenin sonuna geldik. Petrol satışı konusundaki isteklerimiz gerçekleşmediği için uranyum zenginleştirme oranının arttırılmasını öngören ikinci adımı atıyoruz” dedi.Erakçi, “Bugün Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif tarafından Mogherini’ye bir mektup yazılmıştır ve gönderilecek olan bu mektupta açıkça anlaşmadaki taahhütlerin yerine getirilmemesinden dolayı 60 günlük sürenin sona erdiği ve uranyum zenginleştirme sürecinin başladığı belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.



“Macron ve Ruhani dün gece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi”


İran’ın politikalarının nükleer anlaşmanın korunması yönünde olduğunu ancak bu politikaların İran’ın anlaşmadan ayrılmasıyla sonuçlanabileceğini ifade eden Erakçi, dün gece Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinin yapıcı olduğunu söyledi. Erakçi, “Avrupa ülkelerinin, Rusya ve Çin’in çözüm yolu bulma taraftarı olduğunu görüyoruz. Yapılan görüşmelerde çözüm yolu aranmıştır. Macron ve Ruhani dün gece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Yapılan bu görüşmede karşılıklı temasların arttırılması ve makul bir çözüm yoluna ulaşılması konusunda görüş birliğine varıldı. Yine Dışişleri Bakanları Toplantısının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Diyalog ve diplomasi yolunun açık olduğu, önemli olan şeyin çözüm yolunu düşünmek olduğu belirtildi” dedi.


Erakçi, İngilizlerin İran petrol tankerine el koymasına ilişkin soruya verdiği cevapta, “Tankerin 2 milyon varil taşıdığı için bu ağırlık ile Süveyş kanalından geçmesi mümkün değildi. Bu yüzden Cebeli Tarık Boğaz’ından geçmek zorunda kaldı. Gemi Suriye’ye değil başka bir noktaya gitmekteydi. Cebeli Tarık’taki uluslararası sularda seyir halindeydi. Dolayısıyla hiçbir kanun İngilizlere o gemiyi durdurma hakkı vermemektedir. Bu apaçık bir korsanlıktır. Biz gemimizin bırakılmasını istedik” dedi.



“Uranyum seviyesi aşılacak”


Hükümet Sözcüsü Ali Rabii ise, “Dünya medyası ve kamuoyu Amerika’nın davranışlarından ve nükleer anlaşmadaki durumdan endişe duymaktadır. Bugünden itibaren 3.67 uranyum seviyesinin üzerine çıkılmasına başlanacaktır” dedi. Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ise, “İran Cumhurbaşkanlığı ve İran Milli Emniyet Yüksek Şurası Başkanı’nın emirleri doğrultusunda ikinci adım bugünden itibaren atılmıştır. Biz şimdi yapılacak değişiklikleri Atom Enerjisi Temsilcisine bildirdik. Birkaç saat içerisinde 3.67 seviyesinin üzerinde uranyum üretimine geçilecektir” ifadelerini kullandı.


Kemalvendi, “Ellerindeki teknolojinin eski olduğunu ancak bundan sonra yeni reaktörlerin yapımına hız verileceğini söyledi. Şu anki durum göz önüne alındığında yetkililerin alacağı her karar doğrultusunda var olan reaktörlerde üretime geçilecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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