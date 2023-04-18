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Dünya İran, yine kurusıkı salladı! Hep aynı terane
Dünya

İran, yine kurusıkı salladı! Hep aynı terane

Yeniakit Publisher
2023-04-18 21:06:00 -
İran, yine kurusıkı salladı! Hep aynı terane

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ulusal Ordu Günü’nde İsrail’e her zaman olduğu gibi yine içi boş tehditler yağdırdı. Reisi, “En ufak hatalarında Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri, 18 Nisan Ulusal Ordu Günü’nü kutluyor. Ülkenin çeşitli şehirlerinde askeri geçit törenleri düzenlendi.

Başkent Tahran'daki törende İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de yer aldı.

Önce ABD'yi, sonra İsrail'i hedef aldı

Reisi’ye İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve çok sayıda askeri komutan da eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı, hedefine ABD ve İsrail’i aldı.
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"Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz"

İsrail'i yok etmekle tehdit eden İbrahim Reisi, şöyle konuştu:

"ABD bölgeyi en kısa sürede terk etmeli. Çünkü bölge güvenliğini tehdit ederken, bölge halkı için de güvenli bir ortam oluşturmadı ve hiçbir zaman da oluşturmayacak. Ancak İran Silahlı Kuvvetleri’nin varlığı nerede olursa olsun güvenlik ve istikrarı sağlamaktadır. İsrail rejimi İran'a yönelik atacakları bir adıma nasıl karşılık vereceğimizi çok iyi öğrendi ve gerekli mesajları aldı. Çünkü en ufak hatada Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz."

'Biz hiçbir ülke için tehdit değiliz'

Bölgede İran aleyhinde atılacak hiçbir askeri adıma izin vermeyeceklerinin altını çizen Reisi, Basra Körfezi'nin İran Silahlı Kuvvetleri kontrolünde her zamankinden daha güvenli olduğunu dile getirdi.

Reisi, İran'ın bölgede hiçbir ülke için tehdit olmadığını ve bölgede istikrar, güvenlik ve barış istediklerini aktardı.

 

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