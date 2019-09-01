İran yeni İHA'sını sahneye çıkarttı! İranlı mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği, hedefe nokta atışı yapabilen ‘Kian’ isimli İHA, Savunma Komutanı Tuğgeneral Sabahiferd’in katıldığı törenle tanıtıldı.

İranlı mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği ''Kian'' adlı İHA’nın, uzun süre havada kalabilme kapasitesinin olduğu ve hedefe nokta atışı yapabildiği belirtildi. Tanıtılan İHA’ya dair konuşan Sabahiferd, ''Bu gelişmiş İHA, yaklaşık bir yıl boyunca, İran Ordusu Genel Komutanının desteğiyle genç uzmanlar tarafından tasarlanarak üretilmiştir'' dedi. KAYNAK: DHA

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