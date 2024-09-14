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Dünya İran yaptırımlara direniyor! ABD şokta... Uyarılara kulak asmıyor, umudu var! İşte son durum
Dünya

İran yaptırımlara direniyor! ABD şokta... Uyarılara kulak asmıyor, umudu var! İşte son durum

Yeniakit Publisher
2024-09-14 20:42:00 - 2024-09-14 20:52:34
İran yaptırımlara direniyor! ABD şokta... Uyarılara kulak asmıyor, umudu var! İşte son durum

İran Dışişleri Bakanı, ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarına karşı güçlü bir duruş sergiledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı! Bakın yaptırım olayında son durum ne?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin havacılık sektörüne ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından yaptırım uygulanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İran kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar anlaşmazlıkların çözümü için görüşmelere her zaman açık olsak da, diyalog tehdit ve baskıya değil karşılıklı saygıya dayanmalıdır" dedi.
ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Rusya ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle İran'a yaptırım uygulaması, Tahran'da yankı uyandırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, havacılık sektörüne yaptırım uygulanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İran kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar anlaşmazlıkların çözümü için görüşmelere her zaman açık olsak da, diyalog tehdit ve baskıya değil karşılıklı saygıya dayanmalıdır" dedi.

Tahran'ın Rusya'ya herhangi bir balistik füze teslim etmediğini belirten Arakçi, ABD ile 3 Avrupa ülkesi tarafından İran'a uygulanan yaptırımların aralarındaki hiçbir sorunu çözmeyeceğini vurguladı.

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa, salı günü İran'ın ulusal havayolu şirketi Iran Air'e yönelik tedbirler de dahil olmak üzere yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İngiltere'de yaptığı açıklamada, "Tahran uzun zamandır ölümcül insansız hava araçları tedarik ediyor. Rusya'da bir dron fabrikası kurdu. Rusya askerlerine bunları nasıl kullanacakları konusunda eğitim verdi. ABD, bir süredir İran'ın Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya balistik füzeler sağlaması gibi ek bir tehdit konusunda uyarıda bulunuyordu" ifadelerini kullanmıştı.

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