İran yanlısı Şii silahlı örgütten Türkiye’ye alçak tehdit: TSK’yı hedef alacağız!

Nuceba Hareketi'nin Türkiye'yi tehdit ettiği videoda Ankara yönetimi Irak'ta işgalci olarak nitelendirildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hedef alınmasının meşru olduğu öne sürüldü.

Türk askerlerinin Irak'ı terk etmemesi durumunda Nuceba Hareketi militanlarınca hedef alınacağı tehdidinde de bulunuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videoda "dikkatleri Türkiye'nin iç sorunlarından kaçırmak için" Irak'ı işgal etmekle suçlandı.

Esed rejiminin Suriye'nin meşru yönetimi olarak sunulduğu videoda, Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki savaşlara müdahil olması da eleştirildi.

Nuceba Hareketi kimdir?

Nuceba Hareketi isimli İran destekli Iraklı Şii silahlı örgüt, Asaib Ehli-l Hak isimli İran destekli Irak merkezli Şii silahlı örgütünün bir kolu olarak 2013'te ortaya çıkmıştır.

Lideri 2003'te Irak'ın işgal edilmesinin ardından çeşitli Şii örgütler kapsamında Iraklı Sünnilere saldırılar düzenleyen Iraklı Şii Ekrem el-Kabi'idir.

Nuceba Hareketi Irak'taki Şii silahlı örgütler arasında İran yönetimine doğrudan bağlı olduğunu en çok vurgulayan örgütlerin başında gelmektedir.

Kurulduğu dönemden bu yana İran'dan yoğun destek gören Nuceba Hareketi 2013'ten itibaren Suriye'deki iş savaşa dahil olarak Esed rejimi safında rejim muhaliflerine karşı savaşmış ve Suriye'deki pek çok katliama karışmıştır.

"Hamaney isterse Irak yönetimini deviririz"

2014'te Irak'ta kurulan Şii çatı örgütü Haşdi Şabi'ye dahil olan Nuceba Hareketi bu tarihten itibaren doğrudan İran yönetimine bağlı olarak Kasım Süleymani'nin direktifleri doğrultusunda Irak ve Suriye'de savaşmayı sürdürmüştür.

Nuceba Hareketi lideri Ekrem Kabi 2015'te yaptığı bir açıklamada İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bağlılık derecesini ifade etmek için "Hamaney isterse Irak hükümetini deviririz" demiştir.

Nuceba Hareketi'nin 2013'ten bu yana Irak'ın başkenti Bağdat'tan yayın yapan Nuceba TV isminde bir televizyon kanalı da bulunmaktadır.

Nuceba Hareketi'nin İran'a bağlılık derecesinden ötürü, Türkiye'ye yönelttiği tehdidin de İran'ın direktifleri doğrultusunda gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Kaynak: Mepa News



