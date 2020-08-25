İran ve Rusya arasında kritik görüşme! ABD ve İsrail F-35’leri ne için havalandırdı?
İran ve Rusya arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, Rusya ile askeri ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirirken, ABD ve İsrail’in F-35 tatbikatındaki sebebin Rusya-İran ilişkisi olduğu şeklinde yorumlandı.
İran Savunma Bakanı Amir Hatami, Tahran ve Moskova'nın yolunu tuttu. Kesin bir program belirlediklerini ifade eden Amir Hatami, ziyaret amacının Rusya ile savunma ve askeri ilişkilerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.
İran Savunma Bakanı Amir Hatami görüşmenin detaylarını İran TV’ye anlattı. Bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlenmesinin hedeflendiğini aktaran bakan, askeri alandaki önemli görüşmeler yapıldığını belirtti.
Rusya'da düzenlenen Uluslararası Askeri-Teknik Forum “Jeremiah-2020”yi de ziyaret eden Hatami, önümüzdeki Ekim ayında Tahran'a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasından sonra Rusya’yla ortak askeri adımlar atacaklarının sinyalini verdi.
S-400 ve Su-30 savaş uçağı incelemesi
İran savunma şefi ziyaretinde S-400 sistemini teftiş ederken görüntülendi.
Savunma bakanı, Kamov KA-226T yardımcı helikopterini kontrol ederken Sukhoi Su-30 savaş uçağı hakkında da bilgi aldı.
Ziyaret sırasında üst düzey Rus yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi.
F-35 tatbikatı
İran'a satılan gelişmiş Rus hava savunma sistemlerinin ABD ve İsrail’in ortak F-35 tatbikatına başlamasına sebep olduğu söylentileri yayıldı.
Kaynaklar: RT, Fars, Sputnik