İran ve İtalya arasında gerginlik

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamada, bazı İtalyan yetkililerin İran'ın iç gelişmelerine ilişkin "müdahaleci" açıklamalarına tepki olarak İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İtalya’nın İran'ın "iç işlerine müdahaleci eylemlerine” tepki gösterilerek Tahran'ın protestosunun Büyükelçi Perrone’ye iletildiği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, İtalyan Büyükelçiye, ülke yetkililerinin “insan haklarına ilişkin çifte standartlı yaklaşımının kabul edilemez” olduğunun iletildiği belirtildi.

İran’a uygulanan yaptırımların “yasa dışı” olduğu vurgulanan açıklamada bu yolla "İran halkının haklarının çiğnendiği ve çıkarlarının ciddi şekilde zedelendiği” ifade edildi. Diğer yandan, İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone’nin "durumu en kısa sürede hükümetine ileteceğini” belirttiği aktarıldı.

İtalya da aynı hamleyi yapmıştı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin talimatıyla İran'ın Roma'ya yeni atanmış büyükelçisi Mohammed Reza Sabouri, İran'daki gelişmeler nedeniyle İtalya Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Tajani, İran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılmasıyla ilgili olarak, "Görüşmede, idam cezalarının askıya alınması, gösterilere yönelik şiddetin durdurulması taleplerimizi ilettim ve de siyasi makamların göstericilerle diyalog kanallarını açmalarını istedim." İfadelerini kullanmıştı.

İdam cezasının İtalya ve Avrupa için "geri dönüşü olmayan bir çizgi olduğunu" belirten Tajani, "Ya infazlar ertelenir ya da olanları şiddetle kınamaya devam ederiz. Basın özgürlüğünü, protesto hakkını ve insan haklarını savunuyoruz." demişti.

Öte yandan, basında yer alan haberlere göre, Büyükelçi Sabouri’nin henüz İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya güven mektubunu sunmadığı ve dolayısıyla resmen görevine başlamış sayılmadığı bir dönemde bu şekilde bakanlığa çağrılmasının teamüllerin dışında olduğuna işaret edildi.