İran ve Çin’den uydu alanında anlaşma... Çok önemli gelişme, dev sözleşme imzalandı

Geçmiş yıllarda yapılan açıklamada Çin’in İran’a Beidou uydu sistemini kullanma izni verdiği belirtilmişti. İran’ın Çinli uydu şirketleriyle kurduğu iş birlikleri sayesinde gözetleme kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle İsrail olmak üzere Orta Doğu’daki askeri hedeflere yönelik casusluk faaliyetlerinin artabileceğine işaret ediyor.

The Jerusalem Post tarafından yapılan habere göre İran Devrim Muhafızları’nın dahil olduğu iş birliği, uzaktan algılama uydu teknolojisinde uzmanlaşmış Çinli firmalarla heyet değişimini de içeriyor. Bu ortaklık, İran’ın İsrail ve Orta Doğu’daki askeri hedefleri yüksek çözünürlükte gözetleme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu bağlar, üç yıl önce imzalanan ve askeri ve uydu teknolojisi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde daha derin iş birliğinin önünü açan 25 yıllık siyasi ve ekonomik iş birliği anlaşmasıyla güçlendirildi.

Rapora göre söz konusu iki Çinli şirket, şu anda İran’ın uyduları tarafından üretilen görüntülerin çözünürlüğünü potansiyel olarak iki katına çıkarabilecek gelişmiş uydular üretiyor ve işletiyor. Bu güncelleme İran’ın ABD ve İsrail’in yanı sıra Arap rakiplerinin askeri tesislerini izleme kabiliyetini önemli ölçüde arttıracaktır.

Çinli şirketlerden biri olan ve merkezi Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan Chang Guang Satellite Technology Co. şirketinin İran ile yakın bir ilişki kurduğu bildiriliyor. Şirket, en gelişmiş ABD ve Avrupa ticari uydularının yeteneklerine rakip. Bu bağlamda şirket, 30 santimetreye kadar ince çözünürlükte görüntü yakalayabilen optik sistemlerle donatılmış küçük, uygun maliyetli “cubesat” uyduları üretiyor. Buna karşılık, İran’ın mevcut Hayyam uydusu sadece yaklaşık 1 metre çözünürlükte görüntü üretebilmekte olup, bu ortaklıktan kaynaklanabilecek gözetleme kabiliyetlerindeki önemli sıçramayı vurgulamaktadır.

Çin’den, İran’ın Beidou Navigasyon Uydu Sistemi’ni (BDS) kullanmasına onay

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Naval News’ın aktardığı habere göre Pekin’de bulunan İran Büyükelçiliği Çin’in İran’ın Beidou Navigasyon Uydu Sistemi’ni (BDS) kullanmasına onay verdiğini açıklamıştı. Küresel konumlandırma sistemleri sayesinde çeşitli füzeler ataletsel güdümlü füzelerden daha başarılı bir şekilde kullanılabiliyor. İran son yıllarda balistik füze üretiminde ciddi bir ilerleme kaydederken aynı başarıyı seyir füzelerinde yakalayamadı. İddialara göre İran Beidou uydu sistemini kullanarak BDS güdümlü seyir füzeleri üretebilir.