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İran uyardı: Petrol fiyatlarını fırlatır

İran dini liderinin danışmanı Yahya Rahim Safevi, ABD'nin İran'la savaşa tutuşmasından ekonomisinin zarar göreceği, zira petrol fiyatlarının anında fırlayacağını söyledi.

02 Haziran 2019 Pazar 19:58
İran uyardı: Petrol fiyatlarını fırlatır

Washington-Tahran geriliminde bir yandan müzakere mesajları değiş tokuş edilirken diğer yandan İran dini liderinin danışmanı ABD'nin İran'la savaşa tutuşmasından ekonomisinin zarar göreceği, zira petrol fiyatlarının anında fırlayacağını söyledi.

Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD liderliğinin ülke ekonomisinin hayrını düşünüyorsa Tahran'a savaş açmayacağını dile getirdi.

Fars haber ajansına konuşan Safevi, Körfez'de atılacak ilk kurşunun petrol fiyatlarını 100 doların üstüne fırlatacağını, bunun ABD ile Avrupa, Japonya ve Güney Kore gibi müttefikleri için dayanılmaz olacağını belirtti.

İran Devrim Muhafızlarının eski başkomutanı, bu yüzden Washington'ın Tahran'a karşı ekonomik ve psikolojik savaş yürütmeyi tercih ettiğini, topyekun savaş çıkmasının çok ağır bedeli olacağını bildiğini vurguladı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'u, İran'a karşı, Ortadoğu'ya uçak gemisi grubu eşliğinde deniz piyadeleri ve Patriot hava savunma sistemleri göndermekle yetkilendirmişti. Tahran'dan ise saldırıya uğrarsa yanıt vereceği açıklaması gelmişti.

 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 19:58
  1. Washington-Tahran gerilimi
  2. Yahya Rahim Safevi
  3. İran

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  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 57 dk önce
    ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatıma (anlatımda)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD NIN hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD NIN ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir. dahası kirilgan emirliklerinin statüleri abd nin o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin değil (!),ABD NIN oluşacaktır. yani :spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise abd olacaktir.abd nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin HESAPI içinde oda biliyorki elin oğlunun armut toplandığını. ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesipek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olsa gerek. ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve cin akabindede rusya ve kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla abd yi bu coğrafyaya bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekildegüç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dundende daha yakın.Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hur vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala yut ve ye olan asaglik prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatorudur insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak nihayet baltayi tasa vurdu.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 59 dk önce
    ABD 'ülkelerin milli kimlikleri üzerinden rant devsirmeye alışık bir ülke olduğundan sömürge mentalitesini kuresel ekonomi çarkıklarını işleterek gerçekleştir.Bu zorunlu uydu tabiliginin başka modelidir ki her türlüsünden bağımsızlık kavramına terstir ve hür doğmuş hür yaşamış bir millet olarak bize tarihi misyonumuz açısından da uymaz bunun en Iyi anlatıma (anlatımda)S-400 lerin alımından geçer milli savunma konseptine ileri teknolojilerle entegre edilmesi ise milli bekârmız ve varlığımız için onur kaynağıdır. ABD nin milli kimlikler üzerinden rant devşirmesi en amiyane tabiriyle aşağılık bir barbarlıktır. ABD NIN ortadoğuda irani hedef alan siyasi açılımı ırak takı eski baas ve suriyedeki simdiki esat yönetiminin katliamlarindan daha tehlikeli bir senaryoya imza atmasi cok tehlikeli gelişmeleri doğurur ki;Bu ABD NIN hedeflerinin çok büyük olasılıkla sapmasına neden olan tüm dünyayı icine alan kaotik ortamı doğurur. ABD güdümündeki kendilerini dev aynasında gören körfez deki o malum devletçikler ABD askerlerini lejyoner sistemiyle ülke savunmasına katarak çakma motifiyle ABD NIN ortadoğuda devam eden eyaletleri olarak sisteme entegre edilmişlerdir. dahası kirilgan emirliklerinin statüleri abd nin o bolgedeki girişeceği Macerayala bire bir ilintili olup ; dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayi gerektiren bir istikbal olgusunun tehlikesini de tasimaktadir.Dolayısıyla son ,söz, ses özgür iradeleri olan tam bağımsız körfez ve ortadoğu ki ülkelerin değil (!),ABD NIN oluşacaktır. yani :spatuladaki harci karan baris yanlısı iran suren ise abd olacaktir.abd nin başındaki zatın amacı zaafını ve egolarını paranoyak bir şekilde iran ve körfez üzerinden ticaret,petrol ve paraya dönüştürerek ABD ekonomisine devamlı akan musluk misali gelir irad etmek,kendiside çok iyi biliyorki körfez ve ortadoğu batağından çıkamayacağını dolayısıyla gayrı meşru kimliğigi ile aba altından sopa gösterek göz korkutup,daha cok nemalamanin HESAPI içinde oda biliyorki elin oğlunun armut toplandığını. ABDnin dünya barisina katkısı anlaşma ve uzlaşma mantığından geçmesi kendi egosu ve mantalitesi olan kovboy mantığına ve onun hamisi olan teksas ruhuna koşulsuz hizmet etmesi yani at,kovboy, kement ilişkisiyle ilintili olup izlediği siyet acısıylayda kıratın çiftesipek olur öğretisinden veiatnmdan beri hatırlamamış olsa gerek. ipek yolu ticaret medeniyetinin bir parçası olan iran ve cin akabindede rusya ve kuzey kore bu hatırlatmayı en iyi şekilde yapmak için can siperhane bir şekilde üstün silahlarıyla abd yi bu coğrafyaya bekliyorlar olacağından kimsenin zerre kadar şüphesi dahi olmasın bu kaotik ortamın yarayacağı kaos islam topraklarından eskiyalikla yaralanan zorba ,zalim israilin sonunu da getir.Bu medeniyet temsilcileri bugünkü medeniyet tarzı ile tüm güç dengesini bu kovboy mantığı 'na dayalı güçler dengesi üzerine kurduğu dış siyasetini barıştan uzak zorbalıkla dayatma,ötekileştirme ,beriketlestirme ve ayrimlastirmayla idame ettiğini, edeceğini zanederek ecelinin de senaryolar ını tarih sayfalarına yazdığının+yazabileceginin farkında değil dolayısıyla aymaz bir şekildegüç tutkusu ve sarhoşluğu içinde kaderinin girdabında tarihin karanlık sayfasına geçemeye dundende daha yakın.Malum, ABD potansiyel haydut kimliği ile yaptığına jandarmalık diyorsada bunun hur vicdanlardaki adı barbarlık ve yamyamliktir.cunku kendi milli kimliğinde bu vardır.Bu kimlik derin devletinin kendi kimliğidir.yani sonunda yakala yut ve ye olan asaglik prensibiyle çalışır. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD nin yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatorudur insanlik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak nihayet baltayi tasa vurdu.

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