İran uyardı: Petrol fiyatlarını fırlatır

Washington-Tahran geriliminde bir yandan müzakere mesajları değiş tokuş edilirken diğer yandan İran dini liderinin danışmanı ABD'nin İran'la savaşa tutuşmasından ekonomisinin zarar göreceği, zira petrol fiyatlarının anında fırlayacağını söyledi.

Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD liderliğinin ülke ekonomisinin hayrını düşünüyorsa Tahran'a savaş açmayacağını dile getirdi.

Fars haber ajansına konuşan Safevi, Körfez'de atılacak ilk kurşunun petrol fiyatlarını 100 doların üstüne fırlatacağını, bunun ABD ile Avrupa, Japonya ve Güney Kore gibi müttefikleri için dayanılmaz olacağını belirtti.

İran Devrim Muhafızlarının eski başkomutanı, bu yüzden Washington'ın Tahran'a karşı ekonomik ve psikolojik savaş yürütmeyi tercih ettiğini, topyekun savaş çıkmasının çok ağır bedeli olacağını bildiğini vurguladı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'u, İran'a karşı, Ortadoğu'ya uçak gemisi grubu eşliğinde deniz piyadeleri ve Patriot hava savunma sistemleri göndermekle yetkilendirmişti. Tahran'dan ise saldırıya uğrarsa yanıt vereceği açıklaması gelmişti.