İran tüm dünyaya rezil oldu!

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da, Devrim Muhafızları Nisan 2020'de bir 'corona virüs dedektörü' geliştirdiklerini duyurdu. Devrim Muhafızları, yeni dedektörle 100 metre çapında virüs bulaşmış tüm yüzey ve kişileri tespit edebileceğini belirtiyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bilim dünyası bu açıklamayı şüpheyle karşıladı. Cihazın görüntüsünü inceleyen uzmanlar, bunun 20 yıldan uzun bir süredir çeşitli ülkelerde satılan ve çatışma bölgelerindeki orduların bile kullandığı sahte bomba dedektörünün görüntüsüyle birebir aynı olduğunu açıkladı.

Peki bir sahte bomba dedektörü nasıl pek çok orduya on binlerce dolar karşılığında satılabildi? BBC'den Caroline Hawley, hapis cezaları alan Britanyalı üreticilerine 80 milyon sterlinden fazla kazandıran ürünün hikayesini yazdı:

"Bağdat'taki intihar bombacıları, Meksika'da uyuşturucu satıcıları ve Afrika'da kaçak avcılarla mücadele etmek için kullanılan 'sihirli değneğin', patlayıcılardan fildişi ve kokaine kadar pek çok maddeyi bulabildiği iddia ediliyordu.

Tayland'ın güneyinde isyancılara karşı yapılan operasyonlarda, Pakistan'da Karaçi Havalimanı'nın korunmasında, Orta Doğu'da pek çok ülkede de otellerin güvenliğinde kullanıldı bu cihazlar. Ama hiçbiri işe yaramıyordu. Üstelik bunun ortaya çıkmasına rağmen Pakistan ve İran gibi ülkelerde kullanılmaya devam ediyor.

Cihazların ambalajları ve reklamlarına harcanan para, cihazın üretiminden daha fazlaydı. Son derece bilimsel gözüken açıklamalarla satılan bu dedektörler, üzerinde anten olan boş birer kutudan ibaretti. Tespit edilmesi istenen nesnenin yönünü gösterdiği iddia edilen anten ise, kullanıcının farkında olmadan yaptığı el hareketleriyle yer değiştiriyordu.

Buna rağmen bu dolandırıcılık yıllarca devam etti. Britanyalı dolandırıcılar birden fazla kıtada sattıkları bu ürünlerden milyonlarca sterlin kazandı. Ve çok sayıda insanın hayatı riske atıldı. İşadamı James McCormick tarafından üretilen bu küçük dedektörler, bombaları tespit etmenin hayati öneme sahip olduğu Irak'ta da kullanılıyordu. Irak'ta 2008-2009 yıllarında 1000'den fazla kişi patlamalar sonucu ölmüş, 1000'lerce kişi de yaralanmıştı.

Dolandırıcılığın arkasındaki McCormick 2013'te 10 yıl ceza aldı. 47 yaşındaki iş adamı Gary Bolton, Samuel Tree ve eşi Joan Tree de suçlu bulundu. McCormick 2018'de iki yıl daha ceza aldı. Çift, Çin'den ucuz plastik parçalar ithal edip evlerinin bahçesinde bu cihazları imal ediyordu.

Yıllar içinde farklı iddialarla gündeme gelen bu ürün, ilk olarak ABD'de Gopher adıyla ve 'Her şeye sahip olan bir golfçü için en iyi hediye' sloganıyla ortaya çıktı. 12 dolara satılan cihazın, gelişmiş bir teknoloji kullanarak 'golf toplarının içindeki elementleri algılayarak topların yerini tespit ettiği' iddia ediliyordu.