İran televizyonu dünyayı uyardı! Birkaç saat içinde dünya sakinleri ilginç sahnelere tanık olacak

İsrail'in İran’ın başkenti Tarhran’da gerçekleştirdiği Haniye suikastı, bölgede tansiyonu artırdı. Bu saldırılara karşılık olarak İran'dan gelen açıklamalar, durumun daha da ciddileşeceğini gösterdi.

İran Kanal 3'ün bu açıklaması, İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye hazırlandığını ve dünya genelinde dikkat çekecek olayların yaşanabileceğini ifade etti.

Boş Tehditler ve Gerçekler

İran'ın geçmişte yaptığı benzer tehditlerin çoğu, sadece sözde kaldı. Özellikle İsrail'e yönelik saldırı tehditleri, genellikle boş çıktı.

Animasyonlarla Savaş

İran daha önce de İsrail'i vurduklarını gösteren animasyonlar hazırlamıştı. Bu tür propaganda malzemeleri, uluslararası kamuoyunda alay konusu olmuştu. Gerçek eylemler yerine animasyonlarla tehditler savurmak, İran'ın askeri gücü konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor.

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Dünya ve İran'ın Tehditleri

Dünya, İran'ın bu tür açıklamalarını artık ciddiye almıyor. İran'ın "ilginç sahneler" vaatleri, çoğu zaman gerçekleşmeyen boş tehditlerden öteye gitmiyor. İsrail ise bu tür tehditlere karşı hazırlıklı ve güçlü bir duruş sergilemeye devam ediyor.