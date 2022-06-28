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Dünya İran, Suriye'nin maden yataklarına göz dikti!
Dünya

İran, Suriye'nin maden yataklarına göz dikti!

İranlı nükleer bilim adamlarının Suriye'de fosfat yataklarında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 16:56:00 -
İran, Suriye'nin maden yataklarına göz dikti!


İranlı bir nükleer bilim adamı, birkaç gün önce İran Devrim Muhafızları Ordusu koruması altında Palmira kentinin güneyinde bulunan İran kontrolü altındaki fosfat yataklarını denetlemek üzere bölgeye ulaştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) haberine göre, İranlı uzman, son dört ay içerisinde Palmira'nın güneyindeki El-Sevana'da bulunan fosfat yataklarını denetlemeye gelen üçüncü İranlı yetkili.

İranlı uzmanlara eşlik eden Devrim Muhafızları üst düzey ekibinde değişime gidildiği ve on devrim muhafızı üyesinin bölgede zırhlı araçlarla uzmanların korumasını sağladığı biliniyor.
29 Mart 2022'de iki İranlı nükleer uzmanı, Palmira'nın güneyindeki İran destekli milislerin kontrolünde bulunan fosfat alanlarında bulgular elde etmek üzere bölgede inceleme çalışmaları başlatmaya gelmişti.

Öte yandan devrim muhafızları korumasındaki uzmanların çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla, ulaşım için Palmira'da yer altındaki tünelleri de kullandığı iddia ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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