THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez' yazdı, gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tost sattığı dükkanının camına 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer' yazılı döviz asan İ.O. (23), gözaltına alındı. Dükkanın camındaki dövizler de kaldırıldı. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bıraklıdı.

16 Ekim 2018 Salı 18:46
'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez' yazdı, gözaltına alındı

Denizli Merkezefendi'nin 15 Mayıs Mahallesi'ndeki dükkanında tost satan İ.O., iş yerinin camına 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer' yazılı döviz astı. İş yerinin önünden geçen bir göçmen, dövizi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İş yeri sahibine tepki yağdı.

Polis, şikayet üzerine iş yeri sahibi İ.O.'yu gözaltına aldı, dükkanın camındaki dövizler de kaldırıldı. İfadesi alınan İ.O., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. İş yeri sahibi İ.O. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten işlem yapılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:46
  1. Denizli
  2. Irkçı esnaf
  3. tepki çeken döviz
  4. gözaltına alındı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek
    2. Zehir tacirlerinin cezası belli oldu
    3. Futbolda şike kumpası! Mehmet Baransu..
    4. Dolarda düşüş sürüyor!
    5. Avustralya'ya tepkiler büyüyor! Kudüs..
    6. FETÖ'cü eski albaya 8 yıl 9 ay hapis..
    7. Elinde spiral makinesi patlayan işçi..
    8. Gıdada hilenin bini bin para!
    9. 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu..
    10. Yatağan'da uyuşturucu operasyonu! 119..
    11. Kamyonet kasasının kapağından..
    12. Galatasaray maçında oynayamayacak!
    13. Canlı yayında duyurdu: Fuhuş çetesinin..
    14. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    15. ABD, Eş Şebab'lı teröristleri havadan..
    16. ABD'li senatörden Veliaht Selman..
    17. D-100 karayolunda feci kaza! Karşıdan..
    18. Fenerbahçeli yıldız isme şok! Tüm..
    19. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    20. Acai böğürtleni lösemiye iyi geliyor
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?